Euronext : Deutsche Bank rehausse son objectif

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé lundi avoir relevé son objectif de cours sur le titre Euronext, porté de 69 à 75 euros suite à des résultats de deuxième trimestre meilleurs que prévu.



Au-delà des performances supérieures aux attentes publiées par l'opérateur boursier sur le trimestre écoulé, le bureau d'études salue le lancement d'un programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros.



Cette première dans l'histoire du groupe constitue une surprise positive, souligne-t-il, susceptible selon lui de redynamiser le cours de Bourse et de relancer une valorisation jugée 'déprimée'.



S'il s'attend à ce qu'Euronext améliore éventuellement ses prévisions en matière de coûts d'ici à la fin de l'année, DB souligne que les performances financières du groupe peinent toujours à l'inspirer et qu'aucun véritable redressement ne semble se profiler à l'horizon.



Au vu du potentiel d'appréciation limité que fait apparaître son objectif de 75 euros, Deutsche Bank préfère donc rester 'conserver' sur la valeur.



