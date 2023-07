Euronext : Deutsche Bank dégrade son conseil à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé jeudi avoir dégradé sa recommandation sur Euronext, ramenée de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours abaissé de 103 à 69 euros du fait de l'absence de catalyseurs autour du titre.



Dans une note envoyée à ses clients, l'intermédiaire financier reconnaît que l'opérateur boursier a fait du 'bon travail' ces dix dernières années en développant et en diversifiant ses activités.



Il souligne néanmoins que les marchés d'actions au comptant, comme les métiers afférents (compensation et règlement-livraison), continuent de représenter une part importante de l'activité du groupe, avec la volatilité en termes de résultats qui y est associée.



Au vu de l'environnement de marché peu porteur du moment, DB dit ainsi prévoir un nouveau trimestre de croissance négative au deuxième trimestre 2023, aussi bien au niveau des revenus que des résultats.



Face à cette dynamique jugée défavorable, l'analyste préfère dégrader son conseil sur le titre en dépit d'une valorisation jugée 'bon marché' vis-à-vis de ses pairs, avec un PER de 11,5x à horizon 2024.



