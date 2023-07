Euronext : Chute des volumes sur les marchés cash en juin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les volumes d'échanges sur les marchés au comptant d'Euronext ont chuté de 30% en juin par rapport à juin 2022, selon des chiffres publiés jeudi soir par l'opérateur boursier.



Sur un mois, par rapport à mai 2023, les volumes quotidiens moyens sur les marchés 'cash' européens se sont contractés de 5% à 2,2 millions de transactions, précise Euronext dans un communiqué.



Sur les six premiers mois de l'année, le volume quotidien moyen s'établit à 2,6 millions de transactions, soit 33% de moins qu'au cours de la même période de l'an dernier.



Concernant les introductions en Bourse, le groupe dit avoir enregistré cinq opérations le mois dernier, correspondant à 318 millions d'euros de fonds levés, à comparer avec 11 transactions (578 millions d'euros levés) en juin 2022.



Dans une note parue jeudi, les analystes de Deutsche Bank avaient déclaré s'inquiéter de la faiblesse du volume d'affaires sur les marchés au comptant, appelée selon eux à pénaliser les résultats d'Euronext, encore très tributaire de cette activité.



Après avoir chuté de plus de 4% hier suite à ces commentaires, le titre Euronext se reprenait quelque peu (+0,2%) vendredi matin dans les premiers échanges.



