Euronext : Cession des parts dans LCH SA

(CercleFinance.com) - Euronext annonce avoir conclu un accord définitif pour la cession de sa participation de 11,1% dans LCH SA à LCH Group Holdings, pour un montant de 111 millions d'euros, une transaction dont la finalisation devrait avoir lieu début juillet.



Cette opération résulte de la notification par LCH Group à Euronext de l'exercice de son option de rachat de cette participation, suite à la résiliation anticipée de l'accord de compensation de dérivés existant entre Euronext et LCH SA annoncé le 16 janvier dernier.



Au troisième trimestre 2023, Euronext réalisera une plus-value non sous-jacente d'environ 40 millions d'euros, qui sera exonérée d'impôt. A fin 2022, il affichait une valeur comptable de 70,6 millions d'euros pour sa participation de 11,1% dans LCH SA.



