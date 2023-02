Euronext : BofA reste à l'achat, objectif 118 euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a maintenu vendredi sa recommandation d'achat sur Euronext, qu'il assortit d'un objectif de cours de 118 euros, après des résultats annuels qualifié de 'corrects'.



Dans une note de réaction, le broker souligne que les performances dégagées par l'opérateur boursier l'an dernier se sont inscrites modestement au-dessus du consensus, tout en relevant que son objectif de synergies à horizon 2024 a été revu en hausse de 100 à 115 millions d'euros.



D'après le courtier, les bonnes nouvelles proviennent pour l'essentiel de l'intégration de Borsa Italiana, qu'il considère comme l'élément-clé du dossier.



'L'acquisition de Borsa Italiana, lorsqu'elle aura été bouclée, permettra à Euronext de devenir un meilleure entreprise de notre point de vue', écrit BofA dans la note.



Le professionnel considère qu'Euronext est déjà le leader incontesté des entrées en Bourse et des transactions au comptant en Europe, mais souligne qu'il bénéficiera à compter de la fin 2024 d'une plateforme intégrée de produits dérivés qu'il pourra faire croître à son tour.



'Nous continuons de penser qu'Euronext est sous-valorisé, avec un sentiment de marché qui ignore les effets positifs de l'intégration', poursuit-il.



'Avec un cours de Bourse qui se traite 12,5 fois les bénéfices prévus l'année prochaine, soit une décote significative par rapport à ses pairs, nous pensons que le titre offre un potentiel évident de création de valeur', conclut BofA.



