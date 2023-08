Euronext : BofA relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a relevé mardi son objectif de cours sur Euronext, qu'il porte de 80 à 83 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre de l'opérateur boursier.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier évoque des résultats de deuxième trimestre 'rassurants', l'impact relutif de son programme de rachats d'actions ainsi que la faiblesse de valorisation en Bourse.



BofA dit par ailleurs attendre de bonnes surprises potentielles au niveau des performances opérationnelles du groupe dues à la réduction de ses coûts et à des synergies plus importantes que prévu provenant de sa fusion avec Borsa Italiana.



Concernant le projet de réforme des marchés financiers, portant notamment sur la mise en place d'un système consolidé de données de marché, l'analyste dit n'attendre aucun impact 'significatif' à ce stade en raison de la préférence affichée par les investisseurs pour les flux de cotations en temps réel.



