Euronext : Barclays maintient un avis neutre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Malgré le possible accord entre Euronext et Borsa Italiana, Barclays émet un avis neutre avec un objectif de cours de 93 euros



Le 18 septembre, Euronext et CDP Equity avaient confirmé l'existence de discussions exclusives avec LSE (London Stock Exchange Group) pour lui racheter, conjointement avec Intesa Sanpaolo, sa filiale Borsa Italiana.



' Nous considérons la valorisation actuelle comme complète et maintenons notre notation Equal Weight et notre objectif de cours de 93 E ', indique le broker.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur EURONEXT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok