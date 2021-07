Euronext : Baisse des volumes sur les marchés cash en juin

(CercleFinance.com) - Les volumes d'échanges sur les marchés 'cash' d'Euronext se sont contractés de 7% en juin par rapport au mois de mai, selon les derniers chiffres fournis mercredi par le groupe.



Les volumes sur les marchés au comptant de l'opérateur boursier ont atteint 67,6 millions de transactions le mois dernier, contre 72,7 millions le mois précédent, précise Euronext dans un communiqué.



Le mois de juin comportait pourtant 22 jours ouvrés, contre 21 en mai.



Sur les six mois écoulés, le volume sur les marchés d'Euronext s'établit à 461,7 millions de transactions, contre 521,7 million un an plus tôt, soit un repli de l'ordre de 12%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel