Euronext : Baisse de l'activité cash au mois de juillet

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'activité sur les marchés au comptant d'Euronext a fortement baissé au mois de juillet, selon les données publiées hier soir par l'opérateur boursier.



Le volume moyen des transactions quotidiennes sur ses marchés 'cash' a baissé de 25% à 2,26 millions par rapport à juillet 2022. En rythme mensuel, c'est-à-dire par rapport à juin 2023, il s'inscrit toutefois en petite hausse de 2%.



Sur l'ensemble des sept premiers mois de l'année, le volume quotidien moyen s'est établi à 2,58 millions de transactions, soit 32% de moins qu'au cours de la même période de l'an dernier.



Concernant les entrées en Bourse, le groupe dit avoir bouclé huit opérations le mois dernier, contre cinq introductions au mois de juin et dix en juillet 2022.



Suite à cette annonce, le titre Euronext se repliait de 0,6% mardi matin, à comparer avec un recul de 0,1% pour l'indice SBF 120.



Euronext exploite les marchés boursiers d'Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Paris.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.