Euronext : Baisse de 10% des volumes cash en juin

(CercleFinance.com) - Dans son point mensuel, Euronext a indiqué mercredi soir que ses volumes au comptant (cash) ont reculé de 10% en juin par rapport au mois précédent, à un peu plus de 69,4 millions de transactions enregistrées.



Le groupe de Bourses paneuropéen a précisé qu'à environ 3,15 millions, le volume moyen des transactions cash quotidiennes a aussi affiché une diminution de 10% le mois dernier, toujours par rapport à mai.



Exprimés en euros, les volumes de transactions au comptant ont représenté près de 243,2 milliards en juin, soit un repli de 8% par rapport au mois précédent, et le volume moyen quotidien s'est de même tassé de 8% en rythme mensuel, à 11,05 milliards.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel