Euronext : Acquisition des 40% restants dans iBabs

(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé l'acquisition des 40% restants dans iBabs, un fournisseur de premier plan de panneaux dématérialisés et sécurisés des solutions de portail pour les entreprises et les organisations publiques en Europe.



Comme détaillé lors de l'acquisition d'iBabs par Euronext en juillet 2017, Euronext a exercé son option d'achat sur la participation résiduelle d'iBabs pour un montant de 53,2 millions d'euros.



' Depuis l'acquisition par Euronext d'une participation de 60% en juillet 2017, iBabs a largement contribué à la performance d'Euronext Corporate Services ' indique la direction.



