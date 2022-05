Euronext : 164,4 ME de bénéfice net ajusté au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Euronext publie ce soir un chiffre d'affaires de 395,7 ME au titre du 1er trimestre 2022, en hausse de 6% en données proforma par rapport à la même période un an plus tôt (ou +58,8% en données publiées).



L'EBITDA ajusté ressort à 252,2 ME, en hausse de 11,4% en données proforma, grâce à la croissance des activités de trading et hors trading, combinée à une discipline de coûts continue et aux synergies liées à l'acquisition du groupe Borsa Italiana.



Dans ce contexte, le bénéfice net ajusté de 164,4 ME, en hausse de 50,3% en données publiées.

Le BPA ajusté s'établit ainsi à 1,54 euro, en hausse de 7,3% en données publiées.



'Au cours de ce premier trimestre 2022, marqué en Europe par l'invasion russe de l'Ukraine, le modèle économique d'Euronext est resté résilient', note Stéphane Boujnah, directeur général et président du conseil d'administration d'Euronext.



'Nos fortes capacités de génération de trésorerie nous ont permis de nous désendetter significativement suite à l'acquisition du groupe Borsa Italiana, comme l'a récemment reconnu S&P. Notre position de levier permet désormais une flexibilité stratégique supplémentaire pour offrir de la valeur à nos actionnaires', a-t-il ajouté.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.