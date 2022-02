Euronext : Avec 8 mois de recul, le patron d'Euronext se félicite toujours du rachat de la Bourse de Milan

(BFM Bourse) - L'opérateur boursier paneuropéen a enregistré en 2021 la "meilleure année" de son histoire, dopée par l'intégration de Borsa Italiana rachetée 8 mois auparavant. Invité sur BFM Business, son PDG Stéphane Boujnah se félicite de cette opération.

Année faste pour Euronext. Le groupe, qui opère les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin, Oslo et Milan, a fait état d'une croissance de ses revenus et de son Ebitda supérieures aux attentes au dernier trimestre 2021. Son bénéfice net annuel a pour sa part bondi de 31% à 413,3 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires proche de 1,3 milliard d'euros (en hausse de 46,9% sur un an, mais de 3,3% seulement à données comparables), un chiffre conforme aux attentes des analystes.

L'écart entre la croissance à données publiées et celle à périmètre et changes constants provient de l'intégration de Borsa Italiana, opérateur de la Bourse de Milan, dont le rachat a été finalisé en avril, et qui a contribué à hauteur de 337,7 millions au chiffre d'affaires 2021.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

"C’est une année où les choses se sont très bien passées sur plusieurs fronts" se félicite Stéphane Boujnah, invité sur BFM Business, qui pointe notamment "plus de volume de négociations d’actions [et] plus de cotations sur l’ensemble des marchés d’Euronext", avec 212 introductions sur l'ensemble des marchés d'Euronext. "La vague d'introductions en Bourse a surtout bénéficié à Paris, Amsterdam et Oslo" précise-t-il.

Revenant sur l'intégration de Borsa Italiana, le dirigeant se félicite de cette poursuite de la consolidation, qui porte à 6.900 milliards d'euros la capitalisation agrégée de l'ensemble des valeurs cotées sur les marchés Euronext - soit le double de la Bourse de Londres et le triple de celle de Francfort. "25% des actions négociées en Europe le sont désormais sur des plateformes Euronext" poursuit le dirigeant, selon qui "ce bassin de liquidités unique que représente Euronext constitue la colonne vertébrale de l’union des marchés de capitaux européens".

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse