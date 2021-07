Eurofins scient. : Un test pour l'immunité cellulaire au Covid

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurofins a annoncé vendredi le lancement d'un test d'immunité des cellules T contre le Covid-19, un produit qui vient renforcer sa série de tests contre le coronavirus.



Ce test, baptisé 'inSIGHT' et développé par sa filiale Viracor, permet de comprendre la réaction d'un patient aux antigènes viraux, fournissant des informations préciseuses pour aider à prendre des décisions de traitement.



Il mesure notamment la réponse des lymphocytes T aux protéines de pointe et nucléocapside du SARS-CoV-2 afin d'évaluer l'immunité à médiation cellulaire contre le coronavirus.



Eurofins pense que cet outil pourrait constituer un instrument 'essentiel' pour évaluer la mémoire immunologique du virus, et même indiquer un niveau de protection contre des infections futures.



'Avec ce lancement, le groupe emboite le pas de Qiagen qui a lancé son test basé sur la technologie QuantiFERON en décembre 2020', commentent ce matin les analystes d'Invest Securities.



