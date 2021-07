Eurofins scient. : Un réseau de centres de test de la Covid-19

Le laboratoire a déjà ouvert 500 centres de test de la Covid-19 en Europe et vise 1.000 centres ouverts à début juillet.

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce avoir développé rapidement un réseau d'environ 500 centres de test de la Covid-19 à travers l'Europe, et a l'intention d'en avoir établi environ 1000 à début juillet, pour faciliter les voyages estivaux.



'Ce réseau couvre des hubs de voyages majeurs et offre une accessibilité au test dans une grande variété de sites, tels que les supermarchés, les parcs d'affaires et les zones résidentielles, améliorant la proximité clients et la facilité des tests', explique-t-il.



Le spécialiste des services de bio-analyse opère en outre, en France, en Allemagne et en Belgique, des centres de test mobiles qui peuvent être utilisés par des autorités municipales pour réduire la pression sur les centres de test existants.



