Eurofins scient. : Stifel relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Stifel relève sa recommandation sur Eurofins de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours remonté de 105 à 130 euros, dans le sillage d'estimations de BPA ajusté rehaussées de +11%/+27%/+8% pour les années 2021 à 2023.



Le broker voit 'un point d'entrée tactique dans le dossier de croissance structurelle', jugeant que 'le consensus sous-estime les vents favorables actuels à la fois pour l'activité coeur et les tests Covid-19'. Il s'attend donc à des révisions significatives de résultats.



Ayant revu de façon notable son scénario pour les tests Covid-19 et analysé en profondeur la rentabilité de cette activité, il en a conclu que 'les marges devraient être plus résilientes qu'attendu par le consensus'.



