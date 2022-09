Eurofins scient. : Société Générale relève à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale a relevé mardi sa recommandation sur le titre Eurofins, portée de 'vendre' à 'conserver' avec un objectif de cours lui aussi rehaussé, de 72,2 à 73,3 euros.



Dans une note de recherche, la banque française estime que l'action du spécialiste des tests et analyses dans le domaine des sciences de la vie est aujourd'hui 'bien valorisée' suite à son récent accès de faiblesse.



Après un cycle de croissance qui s'est caractérisée par une croissance moyenne de 21% du chiffre d'affaires et une hausse de 64% du BPA sur la période 2019-2021, SG avertit qu'Eurofins entre désormais dans une phase où la visibilité s'annonce plus réduite du fait, entre autres, de l'inflation salariale et de l'envolée des prix de l'énergie.



La banque met également en avant les investissements substantiels qui vont être nécessaires afin de soutenir sa marge opérationnelle de plus de 23%.



Accessoirement, SocGen souligne les piètres performances du groupe en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sein du secteur des services professionnels.



