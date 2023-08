Eurofins scient. : En rouge, un broker confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific cède près de 1% à Paris alors que Jefferies a confirmé ce matin son opinion 'sous-performance' sur le titre avec un objectif de cours de 48 euros, évoquent 'un EBITDA ajusté semestriel globalement conforme aux attentes, mais un FCF faible et des prévisions réduites pour l'exercice'.



Malgré des attentes plus faibles, le broker continue de voir des risques pour les consensus de FCF et de résultats de l'exercice, et juge le rapport risque-rendement peu attractif. Il réduit ses attentes d'environ 3% pour le BPA et de l'ordre de 10% pour le FCFF.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel