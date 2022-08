Eurofins scient. : Acquisition de Wessling Hongrie

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific a annoncé vendredi avoir conclu l'acquisition de Wessling Hongrie, un laboratoire d'analyses spécialisé dans les tests environnementaux, alimentaires et biopharmaceutiques.



Le rachat de la filiale hongroise de Wessling Group va lui permettre de renforcer sa présence en Europe centrale et de l'est, explique le groupe français, qui compte déjà cinq laboratoires dans le pays.



Créé en 1992, Wessling Hongrie, qui dispose de locaux de 11.000 m2 à Budapest, génère un chiffre d'affaires annuel de 15 millions d'euros, pour un effectif de plus de 300 personnes.



