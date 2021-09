Eurofins scient. : Remplace Atos au sein du CAC, le titre avance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé hier soir que le géant français de la bio-analyse, Eurofins Scientific, remplacerait Atos dans l'indice CAC 40, une décision modestement saluée en Bourse aujourd'hui.



L'action Eurofins s'adjuge actuellement 0,1%, après avoir pris près de 2% en début de journée, son inclusion dans le CAC étant synonyme d'achats de la part des gérants de fonds cherchant à répliquer la performance de l'indice-phare de la place parisienne.



Dans un communiqué paru ce matin, Eurofins rappelle qu'il a signé l'une des croissances les plus rapides parmi les sociétés européennes cotées (+32% en moyenne depuis 1988) et que son action a grimpé de plus de 30% en moyenne chaque année depuis son introduction en Bourse en octobre 1997.



La sortie d'Atos était largement attendue alors que son cours de Bourse a fondu de 43% depuis le début de l'année, pour une capitalisation qui n'atteint plus que 4,6 milliards d'euros.



Avec une valorisation de plus de 23,5 milliards d'euros, le prestataire de services de bio-analyse se classe, lui, au 29ème rang parmi les composantes du CAC 40 sur le critère des plus fortes capitalisations.



L'entrée d'Eurofins sur le CAC sera effective après la clôture de la séance du vendredi 17 septembre.



