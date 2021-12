Eurofins scient. : Le titre trébuche, Goldman Sachs fait une pause

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Eurofins Scientific accuse l'une des plus fortes baisses du CAC 40 jeudi, pénalisé par la dégradation du conseil de Goldman Sachs, qui prend acte des récentes performances de la valeur.



Vers 15h15, l'action du géant français de la bio-analyse recule de 3,4%, alors que le CAC cède 1,6%.



Les analystes de Goldman Sachs ont ramené leur recommandation à 'neutre' contre 'achat' précédemment, avec un objectif de cours maintenu à 122 euros.



'Nous continuons de considérer Eurofins comme un solide dossier de croissance durable grâce à son positionnement de leader sur des marchés-clé tels que l'alimentaire, la biopharmacie, l'environnement et le diagnostic clinique, avec la possibilité de renforcer encore sa croissance via des acquisitions', écrivent les spécialistes.



'Toutefois, nous pensons que cela se reflète largement dans le cours de Bourse actuel, qui fait apparaître un PER de 33x à horizon 2023, c'est-à-dire une prime par rapport aux autres spécialistes des tests (...) et d'autres dossiers de croissance tels que Teleperformance (PER de 26x)', soulignent-ils.



Depuis son entrée sur la liste d'achat de Goldman, en juin 2016, le titre a grimpé de 235%, contre une progression de 35% pour l'indice FTSE World Europe.



