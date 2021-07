Eurofins scient. : Lance un test PCR avec Rite Aid autorisé par la FDA

(CercleFinance.com) - Eurofins et Rite Aid annoncent le lancement d'un kit de test PCR du Covid-19 en vente libre. Ce test est autorisé par la FDA.



Ces kits seront disponibles dans toutes les pharmacies Rite Aid dans 17 États des États-Unis.



Les kits permettront de réaliser facilement à domicile un test de dépistage du virus. Ils peuvent détecter le virus chez les patients symptomatiques et asymptomatiques.



' Le kit de test PCR nasal de dépistage du Covid-19 est l'un des premiers kits de test du SARS-CoV-2 en vente libre à recevoir une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA, Emergency Use Authorization) délivrée par la Food and Drug Administration américaine ' indique le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel