Eurofins scient. : Lance un nouveau test pour les variants

(CercleFinance.com) - Eurofins Technologies annonce le lancement de son test RT-PCR GSD NovaType III SARS-CoV-2, développé pour la détection rapide de variants du SARS-CoV-2, notamment les variants B.1.617 (Inde), B.1.427/B.1.429 (Californie/États-Unis), B.1.351 (Afrique du Sud) et P.1 (Brésil).



Le test facilite l'identification des mutations pertinentes E484Q, E484K et L452R dans une réaction combinée à la discrimination simultanée du variant de type sauvage E484 du gène S.



Le kit GSD NovaType III SARS-CoV-2 est le dernier ajout à la gamme de produits GSD NovaType, Ces tests pourraient jouer un rôle important dans la lutte contre la COVID-19 en permettant l'identification rapide de nouveaux variants.



