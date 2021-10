Eurofins scient. : Jugement favorable à la filiale Viracor aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurofins a annoncé vendredi qu'un juge américain avait rendu un arrêt favorable à sa filiale Viracor en invalidant les revendications formulées par un concurrent sur l'un de ses brevets.



Le tribunal du district du Delaware a en effet statué que la propriété intellectuelle revendiquée par CareDx dans l'affaire de violation de brevet contre Eurofins Viracor était 'invalide'.



Viracor s'est spécialisé dans l'expertise diagnostique pour les tests de maladies infectieuses, d'immunologie et d'allergie destinés aux patients immunodéprimés ou dans un état critique.



CareDx, basée en Californie, est une société de diagnostic moléculaire axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de solutions diagnostiques pour la surveillance des patients transplantés.



L'entreprise commercialise notamment un test d'expression génomique qui aide les cliniciens à identifier les patients transplantés cardiaques ayant une faible probabilité de rejet cellulaire.



Dans un communiqué, Eurofins se dit satisfait de voir que la décision de justice lui donne raison en protégeant sa technologie liée au risque de rejet d'organe.



