Eurofins scient. : Deutsche Bank n'est plus vendeur

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé jeudi sa recommandation sur Eurofins, qu'il porte de 'vendre' à 'conserver', en raison des qualités jugées 'défensives' du laboratoire français de biologie médicale.



Dans une note consacrée au secteur européen du contrôle et de l'inspection, l'intermédiaire financier justifie sa décision par le fait que le cours de Bourse d'Eurofins évolue désormais en-dessous de son objectif de cours, établi à 80 euros.



Dans son étude, Deutsche Bank se dit toujours prudent quant au rythme auquel le leader mondial de la bio-analyse entend se développer, mais reconnaît que l'amélioration de son bilan rend sa valorisation actuelle 'raisonnable'.



