Eurofins scient. : Des capacités de détection pour Omicron

(CercleFinance.com) - Eurofins ajoute des capacités de détection de variantes Omicron à son portefeuille de tests SARS-CoV-2 disponible dans le commerce.



Eurofins Environment Testing est capable de détecter toutes les variantes connues du SARS-CoV-2 dans les eaux usées, l'air, les surfaces environnementales et les masques usés.



' En utilisant des mutations ponctuelles uniques dans la RT-qPCR, la variante Delta actuellement dominante peut être distinguée des autres variantes, y compris la nouvelle variante Omicron ' indique le groupe.



' Cela fournit des informations cruciales pour la surveillance de la propagation virale et permet de mettre en place des mesures de confinement pertinentes pour éviter une épidémie de la maladie avant même l'apparition des symptômes '.



