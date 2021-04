Eurofins scient. : Croissance de 41,3% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific dévoile un chiffre d'affaires de 1,61 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2021, en croissance de 41,3% en données publiées et de 44,3% en organique, reflétant une contribution significative des activités liées à la Covid-19.



Le prestataire de services de bio-analyse met aussi en avant une croissance organique de près de 10% de ses activités coeur, en accélération rapide malgré les restrictions liées aux mesures sanitaires dans de nombreux marchés.



S'il laisse inchangés à ce stade ses objectifs financiers pour les exercices 2021 à 2023, Eurofins estime que ses 'perspectives pour 2021 et au-delà deviennent encore plus fortes que ce qui était apparent lors de la publication des résultats 2020'.



