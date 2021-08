Eurofins scient. : Credit Suisse rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Eurofins Scientific avec un objectif de cours rehaussé de 95 à 117 euros, dans le sillage d'un relèvement de ses projections de BPA pour le prestataire de services de bio-analyse.



Le broker remonte ainsi de 47% son estimation de BPA 2021 pour refléter un travail lié à la Covid plus fort et une expansion des marges à la fois dans les activités coeur et Covid, et de respectivement 16% et 8% ses estimations de BPA 2022 et 2023.



'Le travail lié à la Covid va se modérer au fil du temps, mais l'activité coeur continue de générer de la croissance rentable avec un bilan solide, permettant à un surplus de trésorerie d'être recyclé dans les fusions-acquisitions', estime-t-il.



