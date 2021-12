Eurofins scient. : Contrat de tests génétiques pour Predilife

(CercleFinance.com) - Predilife, spécialiste des solutions de prédiction de risque de pathologies, annonce avoir signé un contrat avec Eurofins Scientific pour la réalisation du génotypage d'échantillons salivaires collectés par Predilife.



Dans le cadre de ce partenariat stratégique, les échantillons fournis seront analysés grâce à des puces Illumina, leader mondial du domaine, permettant d'analyser entre 700.000 et un million de polymorphismes par échantillon.



L'analyse de ces données sera réalisée par Predilife pour estimer les risques individuels des principales pathologies, à commencer par les cancers du sein, poumon, colon, prostate, mélanome et infarctus.



