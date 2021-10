Eurofins scient. : Contrat de 30 millions de dollars aux USA

(CercleFinance.com) - Eurofins, le géant français de la bio-analyse, a annoncé vendredi avoir décroché un contrat de 30 millions de dollars auprès des autorités américaines.



Le groupe scientifique s'est en effet vu confier par l'Air Force et le Département de la Santé et des Services sociaux un projet d'extension portant sur ses capacités de production de réactifs de laboratoire, utilisés dans les tests contre le Covid-19.



Ce nouveau site se concentrera, d'après Eurofins, sur la fabrication synthétique certifiée d'oligonucléotides pour tests moléculaires, une méthode jugée extrêmement fiable pour l'identification des virus.



Ce projet d'extension concerne le site d'Eurofins Genomics basé à Louisville (Kentucky), la plateforme stratégique du groupe aux Etats-Unis qui lui permet de desservir de façon optimale le territoire américain.



