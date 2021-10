Eurofins scient. : Berenberg conseille quelques prises de profits

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a ramené lundi sa recommandation sur le titre Eurofins Scientific de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours toutefois rehaussé de 95 à 105 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire allemand recommande aux investisseurs de prendre quelques profits sur la valeur, alors que le 'cycle' à l'origine de ses bonnes performances touche selon lui à sa fin.



'Les titres Eurofins se sont exceptionnellement bien comportés cette année, même suite à leur récent repli', rappelle le broker.



'L'action a grimpé de presque 60% depuis le début de l'année, ce qui correspond à un gain de 175% par rapport aux plus bas de l'an dernier et à une hausse de 220% depuis notre relèvement à l'achat de la fin 2018', ajoute-t-il.



Un parcours qui incite le courtier à faire aujourd'hui preuve d'une certaine prudence sur le géant français de la bio-analyse.



'Alors que le cycle de résultats lié au Covid-19 touche désormais à sa fin, nous pensons qu'il est raisonnable d'enregistrer quelques bénéfices sur un groupe qui demeure toutefois un gagnant de long terme dirigé par une équipe de management exceptionnelle', conclut Berenberg.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.