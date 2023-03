Eurofins scient. : Baisse d'un tiers du profit net annuel

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific publie pour 2022 un profit net ajusté en baisse de 35% à 683 millions d'euros, soit 3,43 euros par action, ainsi qu'un EBITDA ajusté en recul de 20% à 1,51 milliard, soit une marge en repli de 5,8 points à 22,5%.



Le prestataire de services de bio-analyse a vu ses revenus se maintenir à 6,71 milliards d'euros, une croissance de ses activités coeur (+5,8% en organique) ayant permis de compenser le recul des revenus liés aux tests et réactifs de la Covid-19.



Lors de l'assemblée générale prévue le 27 avril, son conseil d'administration a l'intention de proposer un dividende d'un euro par action au titre de l'exercice écoulé, soit 33% du BPA annuel en données publiées.



Eurofins met à jour ses objectifs, visant pour 2023 un EBITDA ajusté entre 1,35 et 1,4 milliard d'euros ainsi que des revenus entre 6,6 et 6,7 milliards, puis pour 2027, une marge d'EBITDA ajustée de 24% et des revenus proches de 10 milliards.



