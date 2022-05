Eurofins scient. : Accord avec PAMM aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce la signature d'un accord avec Stichting PAMM Laboratoria voor Pathologie en Medische Microbiologie (PAMM), société néerlandaise de diagnostic en laboratoire pour les pathologies et la microbiologie médicale.



Servant notamment six hôpitaux aux Pays-Bas, dont deux centres cliniques en oncologie de premier ordre, PAMM emploie plus de 265 personnes et complètera ainsi l'offre de tests cliniques d'Eurofins dans ce pays.



Le prestataire français de services de bio-analyse investira dans les laboratoires, la R&D, l'innovation, le développement des employés et la sécurité des postes. L'accord a reçu le feu vert des autorités de régulation compétentes.



