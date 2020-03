Eurofins scient. : Malgré un bénéfice plombé par la cyberattaque, le cours d'Eurofins marque un nouveau sommet

(BFM Bourse) - Malgré l'impact significatif (de la cyberattaque subie en juin) sur la performance du groupe en 2019", le groupe de services d'analyses pour la pharmacie et l'agroalimentaire a connu une année 2019 commercialement dynamique, avec notamment un chiffre d'affaires en hausse de 20%.

Publication annuelle à peine lisible, mais de bonne facture pour Eurofins Scientific, qui est parvenu à amortir les frais et les perturbations liés à la cyberattaque subie entre le 1er et le 17 juin 2019. Celle-ci "a touché de façon sévère plusieurs laboratoires du groupe, réduisant ou arrêtant temporairement la production" selon les mots du PDG Gilles Martin, qui reconnaît "un impact significatif sur la performance du groupe en 2019". Significatif et supérieur aux premières estimations du groupe puisque Eurofins estime notamment l'impact sur son Ebitda à 75 millions d'euros, quand la première estimation fournie fin août évaluait ce coût à environ 51,5 millions d'euros.

L'Ebitda annuel ressort finalement à 833 millions d'euros, contre 651,4 millions d'euros en 2018, faisant ressortir un taux de marge de 18,3%, en hausse de 1,1%. Sur une base ajustée des éléments non récurrents, l'Ebitda a atteint 930,7 millions d'euros en 2019, à comparer à 719,8 millions d'euros en 2018 pour une marge d'Ebitda ajusté qui s'établit ainsi à 20,4% sur l'exercice 2019, en hausse de 140 points de base.

Le titre à un sommet historique

Résultats supérieurs aux objectifs du groupe, inférieurs au consensus

Le groupe qui dispose d'un réseau de 650 laboratoires répartis dans 45 pays a profité à la fois d'une croissance organique -qui n'a pas pu être précisément calculée "en raison du manque de comparabilité entre les revenus de juin 2018 et de juin 2019"- et de la contribution de récentes acquisitions, notamment celles de Covance Food Solutions et TestAmerica pour respectivement 670 et 175 millions de dollars.

Le bénéfice net d'Eurofins s'est pour sa part établi à 195,2 millions d'euros, en recul de 12,7% sur un an (223,9 millions d'euros en 2018) en données publiées. Sur une base ajustée, qui exclut les éléments exceptionnels, le résultat net a atteint 359,4 millions d'euros, contre 355,8 millions d'euros en 2018. Les revenus du groupe ont progressé de 20,7% à 4,56 milliards d'euros.

Si la dette nette augmente (3,24 milliards contre 2,65 milliards un an plus tôt), le levier financier d'Eurofins (la dette nette net hors impact de l'application des normes comptables IFRS 16 (soit 2,72 milliards d'euros) divisée par l'Ebitda ajusté) a diminué à 3,08 à fin décembre 2019 contre 3,61 fois à fin juin 2019, et se situe ainsi sous la limite de 3,5 fois l'Ebitda ajusté fixée par le groupe.

Relèvement des objectifs pour l'exercice en cours

Eurofins a aussi dévoilé ses objectifs pour 2021, soit un chiffre d'affaires de 5,45 milliards d'euros, un Ebitda de 1,25 milliard d'euros et un free cash-flow de 600 millions d'euros.

L'entreprise -qui reste parmi les plus "shortées" de la cote parisienne (avec près de 9% de son capital entre les mains des vendeurs à découvert)- compte par ailleurs proposer lors de sa prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 3,45 euros par action au titre de l'exercice 2019, contre 2,88 euros lors de l'exercice précédent (+20%).

