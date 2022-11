Euroapi : Pour produire plus de molécules complexes, Euroapi investit dans son usine de Francfort

(BFM Bourse) - Pour répondre à une demande croissante de services CDMO sur le segment des peptides et oligonucléotides, I'ex-division de Sanofi annoncé un investissement initial de 18 millions d'euros. Euroapi entend ainsi augmenter les capacités de production de son site de Francfort à près de 500 kilogrammes par an d'ici à 2025.

Le leader des principes actifs pharmaceutiques Euroapi entend répondre à une demande de plus en plus croissante sur le segment des peptides et oligonucléotides, des molécules dites "complexes" par opposition aux "petites molécules" (essentiellement les médicaments à prise orale, soit les molécules de synthèse chimique ainsi que les molécules biochimiques issues de procédés de fermentation).

Pour ce faire, l’entreprise issue de la scission de Sanofi annonce un investissement initial de 18 millions d'euros afin de porter les capacités de fabrication de son site de Francfort dédié à ces molécules complexes à près de 500 kilogrammes par an d’ici à 2025.

Cet investissement sera échelonné en plusieurs étapes, ce qui permettra à Euroapi d’augmenter graduellement ses capacités de production au cours de cette période, sans interruption de ses activités. Le leader des principes actifs pharmaceutiques n'exclut pas de renforcer ces capacités moyennant un investissement supplémentaire limité.

Les peptides et oligonucléotides sont de grosses molécules dotées de structures complexes qui se prêtent à diverses applications thérapeutiques, notamment pour le traitement du cancer, des maladies génétiques, métaboliques ou infectieuses et du diabète de type 2.

"Les peptides et oligonucléotides représentent un marché en pleine expansion, mais les capacités de production disponibles sont limitées. Ce nouvel équipement et le dégoulottage de notre outil de fabrication qui l’accompagnera devraient nous rapprocher de notre ambition de devenir un leader du marché", explique Cécile Maupas, Directrice du CDMO d’Euroapi.

Un marché en forte croissance

Valorisé deux milliards d’euros, le marché des peptides affiche un taux de croissance annuel de 8 % à 10 % tandis que celui des oligonucléotides dégage une croissance encore "plus rapide" à un taux de 12 % à 14 %, rappelle Euroapi. "L’ambition stratégique d’Euroapi est de développer une infrastructure à guichet unique pour ces molécules en pleine croissance" ajoute la société.

Au 30 juin 2022, le portefeuille de projets CDMO [la production de principes actifs dont Euroapi ne possède pas la propriété intellectuelle, NDLR] de l'ex-division de Sanofi totalisait 64 projets, dont 14 concernent des grosses molécules (peptides, oligonucléotides et lipides).

La société ne cache pas son ambition de devenir l’un des cinq plus grands acteurs dans le domaine des services CDMO d’ici à 2025, alors qu’il n’est pour l’heure que le septième, avec une part de marché de 0,6% en 2019. Euroapi s’attend ainsi à ce que les CDMO pèsent pour 35% de son chiffre d’affaires en 2025 contre 25% en 2021. Le poids relatif de Sanofi dans le chiffre d'affaires devrait être ramené entre 30 et 35% à cet horizon.

La filiale spécialisée dans les principes actifs de médicaments, scindée de Sanofi, affiche un parcours boursier remarquable. L'action Euroapi gagne 4,7% à 18,515 euros, vers 15h15 portant à près de 55% ses gains depuis son entrée en Bourse en mai dernier à un prix d'introduction de 12 euros.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse