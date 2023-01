Euroapi : Pour booster sa production de vitamine B12, Euroapi investit dans son usine normande

(BFM Bourse) - Le fabricant de principes actifs pharmaceutiques Euroapi a annoncé lundi un investissement de 40 millions d'euros pour la mise en place d'une nouvelle technologie de production de vitamine B12 sur son site de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, en Seine-Maritime. Ce projet devrait lui permettre d'augmenter ses capacités de production à l'horizon 2025.

Euroapi veut donner un coup de fouet à sa production de vitamine B12. Le fabricant de principes actifs pharmaceutiques a annoncé lundi un investissement de 40 millions d'euros pour la mise en place d'une nouvelle technologie de production de cette vitamine sur son site de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, en Seine-Maritime.

Ce projet devrait permettre à Euroapi d’augmenter les capacités de production de son usine à l’horizon 2025, tout en réduisant son empreinte environnementale. L'investissement bénéficie d’un soutien financier de 7,9 millions d’euros au total, provenant du gouvernement français dans le cadre du plan de Relance, de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) et de la région Normandie.

La vitamine B12 possède des propriétés physiologiques essentielles pour l’organisme et joue un rôle majeur dans la synthèse de l’ADN, la formation des globules rouges et la régulation du système nerveux. "Seul site occidental de fabrication de vitamine B12, Saint-Aubin-lès-Elbeuf joue un rôle crucial dans l’approvisionnement d’un grand nombre de clients dans le monde, dont DSM et P&G Health" indique Euroapi.

Une technologie de fermentation nouvelle génération

"L’usine est spécialisée dans la fermentation à grande échelle et le traitement aval. Le site de Saint-Aubin-lès-Elbeuf est agréé par les principales autorités de santé dans le monde, certifié BPF et ISO et opère dans le respect des normes industrielles les plus élevées" ajoute le leader des principes actifs pharmaceutiques.

Outre l’agrandissement de l’usine de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Euroapi prévoit le déploiement d’une technologie de fermentation nouvelle génération, permettant d’augmenter la production du site de 60%.

"Cette nouvelle technologie donnera à Euroapi les moyens de développer un procédé de fabrication plus robuste et sans nitrites, de réduire ses déchets et de diminuer d’environ 50% sa consommation d’eau", explique la société. Le procédé qualifié "d'innovant" par Euroapi a en outre été conçu pour réduire le nombre d’étapes nécessaires à la fabrication du produit. La production de vitamine B12 devrait ainsi atteindre sa pleine capacité d’ici à 2027, précise le fabricant de principes actifs pharmaceutiques. Cet investissement s’ajoute à celui de 24 millions d’euros annoncé en juillet 2022 en vue de la construction d’une chaufferie biomasse de pointe.

Seul fabricant à posséder une usine de vitamine B12 en Europe

L'investissement permettra à Euroapi "d’augmenter [sa] productivité sur un marché de la vitamine B12 dynamique, qui affiche une croissance de l’ordre de 6% à 7% par an. Il renforcera également le degré de différenciation de notre portefeuille, tout en déployant une technologie de production plus respectueuse de l’environnement", a commenté Karl Rotthier, directeur général d'Euroapi.

"Nous bénéficions d’un positionnement unique car nous sommes le seul fabricant de vitamine B12 à posséder un site de production européen. Ce projet renforce notre réputation de fournisseur fiable et de partenaire de choix et nous sommes impatients de conforter notre coopération avec nos clients et d’établir de nouvelles collaborations", a ajouté Laurent Alexandre, directeur commercial d'Euroapi.

En novembre 2022, le groupe avait annoncé un investissement initial de 18 millions d'euros pour augmenter les capacités de fabrication de son site de Francfort dédié au segment des peptides et oligonucléotides.

Une fin d'année 2022 éprouvante

Euorapi espère tourner la page d'une fin d'année difficile en Bourse alors qu'il était auteur d'un parcours sans faute depuis son introduction en Bourse en mai dernier. Le spécialiste des principes actifs avait perdu une grande partie de son avance après avoir été contraint d’abaisser ses objectifs financiers pour l'exercice 2022 en décembre dernier.

L'ex-filiale de Sanofi avait en effet dû suspendre une partie de sa production sur son site de Budapest, en Hongrie, le groupe ayant constaté "certains écarts par rapport aux bonnes pratiques de fabrication, relatifs à la gestion de la documentation".

Les revenus sont ainsi attendus à 980 millions d’euros pour l’exercice 2022 contre environ 1 milliard d’euros précédemment. La marge brute d’exploitation cœur ("core Ebitda") est prévue dans une fourchette comprise entre 12% et 13% contre une cible précédemment attendue à un taux "égal ou supérieur" à 14%.

Pour l'heure, le projet d'investissement passe inaperçu, le titre Euroapi ne progresse que de 0,8% à 14,19 euros, portant sa hausse à 1,70% depuis le début de l'année.

