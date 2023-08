Euroapi : Après une année 2022 difficile, le leader des principes actifs Euroapi rassure sur son activité

(BFM Bourse) - La publication semestrielle du leader mondial des principes actifs pharmaceutiques est saluée en Bourse. Euroapi rassure sur l'orientation de son activité et ses perspectives 2023 après avoir déçu sur ses performances en 2022 qui avaient été plombées par la fermeture d'une ligne de production.

Euroapi retrouve les faveurs des investisseurs après avoir essuyé une année 2022 difficile. Le leader mondial des principes actifs pharmaceutiques a annoncé mardi matin des résultats semestriels rassurants.

Sur les six premiers mois de l'année, Euroapi a publié un chiffre d'affaires global en hausse de 2,6% à 496,6 millions d'euros. Les ventes du groupe ont été notamment portées par son activité CDMO ("Contract development and manufacturing organization"), c’est-à-dire la production de principes actifs dont le groupe ne possède pas la propriété intellectuelle. Le chiffre d'affaires de cette division a augmenté de 9,8% pour atteindre 134,2 millions d’euros.

Et au sein de cette division, deux dynamiques se sont opposées sur le semestre écoulé. D'un côté, le chiffre d'affaires réalisé avec les autres clients s'est inscrit en forte croissance de 18,5% quand les revenus tirés de ses activités avec son ancienne maison-mère Sanofi se sont contractés de 1,8% sur la période.

Une rentabilité supérieure aux attentes

Un peu plus bas dans les comptes, la rentabilité d'Euroapi a encore souffert de la suspension de la production de prostaglandines en Hongrie en fin d'année 2022, et qui a repris depuis progressivement. Le groupe affiche ainsi un core Ebitda (résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements) de 62,5 millions d'euros, en baisse de 11,1% sur un an. La marge correspondante s'est ainsi contractée à 12,6% des revenus, contre 14,5% au premier semestre de l'année 2022.

Euroapi rappelle que le core Ebitda correspond à l'excédent brut d'exploitation retraité des coûts de restructuration, des dotations nettes de reprises de provisions pour risques environnementaux non utilisées, et d'autres éléments non représentatifs de la performance opérationnelle courante du groupe ou liés aux acquisitions ou cessions.

La société explique aussi avoir dû consentir une reprise de provision de 2,5 millions d'euros liée à la taxe sur les produits pharmaceutiques en Hongrie, et qui avait été comptabilisée en 2022. Elle précise qu'elle était hors du champ d'application de ce décret en 2022, mais qu'elle reste soumise à la taxe en 2023.

Cette contraction de la rentabilité s'avère inférieure à ce que redoutait le consensus des 6 analystes couvrant le titre Euroapi. Ils tablaient pour leur part sur un core Ebitda de 58,2 millions d'euros et un repli plus marqué de la marge correspondante, à 11,7% à l'issue du premier semestre d'Euroapi.

Quant au résultat net, celui-ci ressort à 62,8 millions d'euros par rapport aux 16,7 millions d’euros du premier semestre 2022. Les profits semestriels d'Euroapi comprennent 46,8 millions d'euros de produit d’impôts différés lié à la réévaluation des actifs d’Euroapi Hongrie. En excluant ce produit d'impôts, Euroapi précise que son résultat net du premier semestre 2023 aurait été de 16 millions d'euros sur les six premiers mois de 2023.

Du côté des perspectives, Euroapi affiche sa confiance dans sa capacité à atteindre ses objectifs 2023. Pour l'année en cours, la direction d'Euroapi compte réaliser une croissance du chiffre d'affaires comprise "entre +7% et +8%", et des investissements compris entre 120 et 130 millions d'euros. Seul changement au programme, Euroapi a resserré sa fourchette de marge de core Ebitda. Elle est désormais attendue entre 12,5% et 13,5% contre une fourchette de 12 et 14% annoncée en mars.

Les perspectives à moyen terme sont elles aussi confirmées. Euroapi s'attend à réaliser une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 7% et 8% en moyenne entre 2023 et 2026, ainsi qu'une marge de core Ebitda supérieure à 20% en 2026.

La publication d'Euroapi ne comporte aucune mauvaise surprise et rassure même le marché. Euroapi évolue en tête du SBF 120 mardi après-midi, à la faveur d'une hausse de 13,6% à 12,055 euros. Le titre renoue donc ainsi avec son prix d'introduction en Bourse, fixé à 12 euros en mai 2022, après avoir inscrit un plus bas historique à 9,52 euros le 24 mars 2023. La lune de miel entre le marché et Euroapi s'était brusquement achevée après la publication de résultats 2022 inférieurs aux objectifs, assorties de perspectives jugées courtes pour 2023.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse