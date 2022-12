Eurazeo : Vers une prise de participation dans BMS Group

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo, à travers son équipe Mid-large buyout et ses partenaires, annonce qu'il devrait investir jusqu'à 355 millions de livres sterling dans BMS Group, et acquérir ainsi jusqu'à 34% du capital de ce courtier en assurance et réassurance indépendant basé à Londres.



BMS propose des solutions complètes et personnalisées se concentrant sur des risques complexes ainsi que des services de conseil sur les marchés de capitaux, opérant dans 14 pays à travers 28 bureaux (États-Unis, Canada, Amérique latine, Australie, Europe et Asie).



Avec le soutien de ses actionnaires, BMS pourra se développer à l'international. La réalisation de la transaction est soumise à l'approbation des autorités compétentes. Les termes définitifs de l'opération seront communiqués au closing.



