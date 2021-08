Eurazeo : Vers une cession des parts dans Seqens

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce être entré en discussions exclusives en vue de la cession de sa participation dans Seqens à SK Capital et aux actionnaires français existants, opération soumise aux conditions suspensives usuelles et dont la réalisation interviendrait d'ici la fin 2021.



A travers cette cession, Eurazeo réaliserait un retour de 1,8 fois son investissement initial, auquel pourraient s'ajouter des compléments de prix permettant d'atteindre un multiple de deux fois en fonction de la performance future de la société.



Depuis son acquisition en juin 2016, Seqens s'est affirmé comme un acteur mondial intégré de solutions pharmaceutiques et ingrédients de spécialité avec un milliard d'euros de chiffre d'affaires, 19 sites industriels, sept centres de R&D et près de 3.000 employés.



