Eurazeo : Vers une cession des parts dans Reden Solar

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce avoir conclu un accord avec un consortium mené par Macquarie Asset Management, pour la cession de sa participation de 47% dans Reden Solar, sur la base d'une valeur d'entreprise de 2,5 milliards d'euros.



Cette opération générerait pour Eurazeo un produit de cession de 632 millions d'euros, soit un multiple cash-on-cash de 4,3 et un taux de rendement interne de l'ordre de 42%. Sa réalisation reste soumise à l'accord des autorités de régulation et de la concurrence.



Figurant parmi les principaux producteurs indépendants d'énergie renouvelable d'origine photovoltaïque, Reden Solar est présent dans huit pays, avec une capacité opérationnelle de plus de 750MW et un pipeline de développement significatif.



