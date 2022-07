Eurazeo : Vers la cession des parts dans Vitaprotech

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce avoir signé un accord d'exclusivité avec Apax Partners en vue de la cession de sa participation dans Vitaprotech, spécialiste des solutions premium de sécurisation des sites sensibles, opération qui resterait soumise à des autorisations réglementaires.



Cette cession générerait pour Eurazeo un multiple cash-on-cash de 3,2 fois et un taux de rendement interne (TRI) de plus de 30%. Ambitionnant un chiffre d'affaires de plus de 80 millions d'euros en 2022, Vitaprotech a triplé de taille depuis 2018.



Fondé en 2012, cette société adresse les besoins de ses clients à travers une offre intégrée construite autour d'expertises complémentaires sur le contrôle d'accès, la détection d'intrusion périmétrique, le monitoring intelligent et la vidéo.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.