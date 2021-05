Eurazeo : Vente de la participation dans Planet

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce la signature d'un accord pour la vente de sa participation dans Planet à Advent International, accord prévoyant un réinvestissement d'Eurazeo aux côtés d'Advent et un contrôle conjoint de Planet par les deux groupes d'investissement.



Planet est un acteur mondial des solutions de paiement à valeur ajoutée qui offre des produits digitaux innovants aux acteurs du commerce de détails, de l'hôtellerie, de la restauration, des parkings et du secteur financier.



Cet accord le valorise à 1,8 milliard d'euros, faisant ressortir pour Eurazeo et ses partenaires un multiple 2,5 fois l'investissement initial et un TRI d'environ 19%. Avec l'appui d'Eurazeo et d'Advent, Planet poursuivra son développement tant en organique que par acquisitions.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.