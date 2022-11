Eurazeo : Va céder une partie de ses parts de NEST New York

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord pour la cession de sa participation majoritaire dans NEST New York -présenté comme marque leader dans le secteur de la parfumerie lifestyle- à un groupe d'investisseurs mené par North Castle Partners, société de capital-investissement axée sur les consommateurs.



Eurazeo et Laura Slatkin, fondatrice de NEST, conserveront une participation minoritaire, précise Eurazeo.



L'opération valorise NEST à environ 200 millions de dollars et fait ressortir pour Eurazeo un multiple brut de 2,7x l'investissement initial.



La transaction devrait être conclue à la fin du mois de novembre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.