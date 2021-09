Eurazeo : Renforcement au capital de Kurma Partners

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce se renforcer au capital de Kurma Partners, société de gestion spécialisée dans les biotechnologies et l'innovation médicale, à hauteur de 70,6%, opération accompagnant le lancement par Kurma Partners d'une troisième stratégie d'investissement.



Baptisée Growth Opportunity, cette nouvelle stratégie a vocation à financer les sociétés plus matures dans les derniers stades de leur développement pré-commercialisation, stratégie dans laquelle Eurazeo sera investisseur de référence.



Eurazeo prévoit de déployer près de 100 millions d'euros dans ses fonds. Il offrira également son soutien opérationnel ainsi que l'accès à son réseau international pour faire de Kurma Partners l'un des leaders européens dans le domaine de l'innovation médicale.



