Eurazeo : Reçoit le label LuxFlag ESG pour ses fonds

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce que plusieurs de ses fonds se sont vu décerner le label LuxFlag ESG, une labellisation indépendante qui témoigne de l'engagement des entreprises en matière de considérations ESG (environnementales, sociales et de gouvernance).



Un processus rigoureux de labellisation a passé en revue tous les aspects d'O+, la nouvelle étape de la stratégie ESG d'Eurazeo, qui repose notamment sur la prise en compte des critères ESG tout au long du cycle d'investissement.



Pour être éligibles au premier label ESG européen lancé en 2014, les fonds candidats doivent avoir mis en place des stratégies et des filtres ESG reconnus par LuxFlag et appliqués à 100% des encours du portefeuille.



