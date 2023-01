Eurazeo : Réalise un investissement dans Patriarche

(CercleFinance.com) - Eurazeo, à travers son activité Corporate Financing (Private Debt) et son fonds Eurazeo Corporate Relance (ECR), annonce son investissement dans Patriarche.



Il s'agit d'un groupe d'architecture pluridisciplinaire créé en 1960 et classé dans le top 5 des agences d'architecture françaises.



Cet investissement constitue la troisième opération réalisée par ECR au cours des 4 derniers mois, après Manufactors Invest (vêtements professionnels) et ' Projet Etoile ' (Médias).



Trois autres sociétés, avec lesquelles ECR est en exclusivité, devraient rejoindre le portefeuille début 2023 à l'occasion de l'accompagnement de leur développement par le fonds.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel