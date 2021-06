Eurazeo : Promesse de vente pour un immeuble à Courbevoie

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce que son équipe real estate a signé une promesse de vente avec l'agence de l'eau Seine-Normandie (AESN) portant sur la totalité de l'immeuble Côté Jardin (5.500 m2) du campus Highlight situé à Courbevoie.



Cette vente sera finalisée à la livraison du campus au printemps 2022. L'agence de l'eau est le second occupant à avoir adopté le campus Highlight pour y installer son futur siège et sa direction territoriale francilienne.



Près d'un an avant la livraison du campus, son taux d'occupation atteint déjà plus de 60%. Les espaces restant à commercialiser sont situés sur les étages élevés de l'immeuble côté Seine (R+7 à R+14) soit 9.000 m2.



