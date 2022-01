Eurazeo : Prise de part majoritaire dans Cranial Technologies

(CercleFinance.com) - Eurazeo, à travers sa stratégie mid-large buyout, annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Cranial Technologies, leader du marché du traitement de la plagiocéphalie infantile (syndrome de la tête plate).



Le groupe investit un montant de plus de 200 millions de dollars, aux côtés du management, dans cette entreprise qui fabrique des casques pour le traitement des nourrissons atteints de diverses formes de plagiocéphalie, de brachycéphalie et de scaphocéphalie.



Eurazeo entend accompagner son développement aux États-Unis ainsi que sur d'autres marchés internationaux stratégiques en renforçant la notoriété de la marque et en développant ses cliniques, tout en élargissant son offre de produits dans des secteurs complémentaires.



