Eurazeo : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Eurazeo et relève son objectif de cours à 75 euros, contre 65 euros précédemment.



Le bureau d'analyses met en avant l'ANR à 85,4 euros par action publié par Eurazeo, un chiffre supérieur à ses attentes, en hausse de 6% par rapport à 2019 et de 21% par rapport au 1er semestre 2020.



Pour sa part, la gestion d'actifs est ' en bonne progression ' juge Oddo qui rappelle que le groupe a levé 2,9 MdsE sur l'année, soit ' une belle performance dans le contexte Covid-19 (2019 à 2,4 MdsE) qui devrait s'accélérer cette année encore '.





