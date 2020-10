Eurazeo : Nouvelle organisation des services investisseurs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce renforcer son organisation dédiée aux investisseurs institutionnels et au wealth management en regroupant les équipes historiques d'Eurazeo et d'Idinvest, sous la direction de Christophe Bavière, senior managing partner, head of investment partners.



Les équipes, dédiées à entretenir et développer ces relations avec les investisseurs, représentent une trentaine de personnes. Elles sont spécialisées par zones géographiques, par nature et couvrent l'ensemble des segments de marché porteurs.



La nouvelle équipe aura la responsabilité de consolider le statut de leader du groupe auprès des investisseurs français, de renforcer sa part de marché auprès des investisseurs internationaux et de diversifier encore sa base clients.



